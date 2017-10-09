KARABÜK'TE POPOVIC DÖNEMİ BAŞLADI

Kardemir Karabükspor, Hırvat asıllı Avustralyalı Teknik Direktör Tony Popovic ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İmza öncesi açıklamalarda bulunan Ferudun Tankut, Popovic ile bütün şartlarda anlaşarak 1+1 sözleşme imzaladıklarını söyledi. Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Tankut, "Hocamızın ekibi ile beraber Kardemir Karabüskpor'da başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Tony Popovic ise çok özel bir camiaya geldiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok özel bir camiaya geldim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, beni tercih ettiği için. Çok iyi futbolcularımız var. En son Galatasaray maçını seyrettim ve iyi bir oyun ortaya koydular. Bunun üst seviyesine çıkıp futbol oynamayı düşünen bir ekip olarak çok iyi bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi oldu. Antrenmanlarda ne durumda olacağımızı daha iyi göreceğiz. Geleceğe dair konuşmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Her şeyin çok daha iyi olacağına eminim" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Popovic, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.