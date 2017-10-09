KARABÜK'TE POPOVIC DÖNEMİ BAŞLADI
Kardemir Karabükspor, Hırvat asıllı Avustralyalı Teknik Direktör Tony Popovic ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Tony Popovic ise çok özel bir camiaya geldiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Çok özel bir camiaya geldim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, beni tercih ettiği için. Çok iyi futbolcularımız var. En son Galatasaray maçını seyrettim ve iyi bir oyun ortaya koydular. Bunun üst seviyesine çıkıp futbol oynamayı düşünen bir ekip olarak çok iyi bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi oldu. Antrenmanlarda ne durumda olacağımızı daha iyi göreceğiz. Geleceğe dair konuşmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Her şeyin çok daha iyi olacağına eminim" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Popovic, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:48
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural gs taraftari o istemediginiz arda fb yada bjk ye giderse aglamayin sakin, size karsida oynadiginda yuhalamayin.
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural bakin görün bu ardayi aziz yildirim alir yada kiralar, sonra gs taraftari istemedikleri ardayi fb ye gitti diye yuhalar emre belezoglu gibi
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MİLLİ TAKIMI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 4
Yorum
Mehmet Cevahir Lucescu ile devam etmezsek çok pişman oluruz hiç bir Türk hoca Luecescunu yapacağının dörtde birini yapamaz,Derwal ede böyle yapmıştık
KARABÜK'TE POPOVIC DÖNEMİ BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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