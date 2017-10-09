 KARABÜKSPOR'DA POPOVİC DÖNEMİ BAŞLADI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    KARABÜKSPOR'DA POPOVİC DÖNEMİ BAŞLADI

    KARABÜKSPOR'DA POPOVİC DÖNEMİ BAŞLADI

    Süper Lig ekiplerinden , Avustralyalı teknik direktör ile sözleşme imzaladı.

    Yenişehir'deki kulüp binasına gelen , kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

    Burada düzenlenen törende Popovic, kendisini 1+1 yıllık Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

    Tankut, törende yaptığı konuşmada, sözleşmenin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

    Popovic ise çok özel bir camiaya geldiğini belirterek, "Başkanımıza beni tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok iyi futbolcularımız var. Galatasaray maçında takımı izledim. Oynanan oyunun daha da üst seviyesine çıkan, futbol oynamaya çalışan çok iyi bir ekip kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Antrenmanlarda ne durumda olacağımızı daha iyi göreceğiz. Geleceğe dair konuşmak için biraz zamana ihtiyacım var. Her şeyin çok daha iyi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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