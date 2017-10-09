Karabük Popovic’le coşacak

SÜPER Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret K.Karabük, Avustralyalı yeni teknik direktörü Tony Popovic'le bugün resmi imzayı atacak. 44 yaşındaki başarılı teknik adam, "Çok iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bir hafta içerisinde bir ekip ruhu ile Kayseri maçına en iyi şekilde hazırlanarak Süper Lig'e galibiyetle başlamak istiyorum" dedi.