POPOVİC CUMA GELİYOR

Karabük Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Erkan Sözeri'nin yerine Avustralyalı Tony Popovic'in getirildiğini söyledi. Tankut, Popovic'in cuma günü geleceğini ve imzaların atılacağını ifade ederek, "Kayseri maçına Popovic ile çıkacağız. Yeni hocamızla çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.