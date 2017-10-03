Karabükspor, Popovic ile anlaşmaya vardı
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Erkan Sözeri'nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Avustralyalı Tony Popovic'in getirildiğini söyledi.
Tankut, yaptığı açıklamada, her konuda anlaştıkları teknik direktör Popovic'in cuma günü Karabük'e geleceğini ve imzaların atılacağını ifade etti.
Milli maçlar nedeniyle lige ara verildiğini ve bu durumu iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Tankut, "Yeni hocamız, imzanın ardından takımın başına geçecek. Kayserispor maçına Popovic ile çıkacağız. Yeni hocamızla iyi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Son 3 maçımızı kaybettik, artık tahammülümüz yok. Bu maçı taraftarımız önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:29
-
TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
-
'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
-
'O FARKI KAPATIRIZ'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
Karabükspor, Popovic ile anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.