SELEZNOV: EN İYİSİ GALATASARAY
Karabük'e hareket getirdi
Maça yedek başlayan Seleznov, 32. dakikada sakatlığı nükseden Tanase'nin yerine oyuna girdi. Tecrübeli oyuncu takımına hareket getirirken, ilk yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi. Ceza sahasında Mariano'yu geçmeye çalışırken kendini yerde bulan Yevhen Seleznov'a hakem Alper Ulusoy itibar etmedi.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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