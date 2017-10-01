SELEZNOV: EN İYİSİ GALATASARAY

Kardemir Karabükspor'un Ukraynalı forveti Yevhen Seleznov, G.Saray'ın Süper Lig'in en iyi takımı olduğunu söyledi. Maçtan önce konuşan golcü oyuncu, "Beni Karabük'e Tudor getirdi. Ona başarılar diliyorum. G.Saray bana göre Türkiye'nin en iyi takımı. Elimizden geleni yapacağız" dedi.



Karabük'e hareket getirdi

Maça yedek başlayan Seleznov, 32. dakikada sakatlığı nükseden Tanase'nin yerine oyuna girdi. Tecrübeli oyuncu takımına hareket getirirken, ilk yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi. Ceza sahasında Mariano'yu geçmeye çalışırken kendini yerde bulan Yevhen Seleznov'a hakem Alper Ulusoy itibar etmedi.