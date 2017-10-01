PENALTI TARTIŞMASI!
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Karabükspor karşısında Feghouli ve Maicon'un golüyle 2-0 öne geçti. Yatabare'nin golüne engel olamayan Cimbom ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Karabükspor, Belhanda'nın kaptırdığı topta Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
MARİANO'DAN RİSKLİ HAREKETLER!
Galatasaray defanstan çıkarken kaptırdığı toplarda kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı. 2-1'i yakaladıktan sonra umutlanan konuk ekip, 36. dakikada bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Selezynov'un sol kanattan ceza sahasında deplase olduğu pozisyonda Ukraynalı oyuncuyu Galatasaray defansından Mariano karşıladı. Brezilyalı oyuncu rakibini durdurmak için hamlesini yaptı. Bu pozisyonda Selezynov yerde kalınca gözler hakem Alper Ulusoy'a çevrildi. Ulusoy, devam dedi.
BU KEZ YATABARE YERDE!
İkinci yarının başlarında Galatasaray kalesine beraberlik golü için yüklenen Karabükspor, 53. dakikada 3'e 3 pozisyonda tehlike yarattı. Sağ kanattan Torje'nin havalandırdığı ortada boşta kalan topa Yatabate ile Mariano hareketlendi. Mariano'nun hamlesinde Yatabare ceza sahasında yerde kaldı. Karabüksporlu futbolcuların bu pozisyondaki penaltı beklentisi de karşılık bulmadı.
ÇAKAR: "HAKEM REZİLLİĞİ"
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçının hakemi ile ilgili sert ifadeler kullandı.Çakar yaptığı paylaşımda, "Yine hakem rezilliği. Karabükspor'un 2 net penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:55
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'KOCAMAN' SORULAR
Toplam 46
Yorum
yan pasçı gulii brezilyada bayanlar guılyanodan daha iyi top oynuyor.
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 17
Yorum
Ugur Ali Koç efendi, kibar, Türk sporuna yakışan bir adam, Aziz Yıldırım ise tam tersi. Taraftarı da kendine benzetti. Hakkınız olmayan şeyleri..
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UÇAKTA SESSiZLiK
Toplam 17
Yorum
kocun ne hayri var baskan aziz yildirimdir........!!! ölene kadar.......!!!
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