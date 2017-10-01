 KARABÜKSPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    KARABÜKSPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU!

    KARABÜKSPOR'UN HOCASI BELLİ OLDU!

    Başkanı , teknik direktörlük görevi için ile 1+1 yıllık olarak prensipte anlaştıklarını açıkladı. Teknik adamın yarın kulübe gelerek imza atması bekleniyor.

    Başkan Tankut, deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın son dakikalarında kalelerinde gördükleri golle sahadan yenik ayrılmalarına rağmen takımının sahada arzu ettikleri bir oyun oynadığını belirterek, "Bu maçta oyuncularımız çok istekli ve arzuluydu. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmek kolay bir şey değil. Hatta öne geçeceğimiz skoru kovaladığımız anlar oldu. Fakat uzatmalarda karambolden yediğimiz talihsiz bir golle mağlup olduk. Lehimize verilen penaltı doğru bir karar ancak verilmeyen bir penaltımız var. Altyapı hocamızla çıktığımız bir maçta oynanan futbol beni fevkalade mutlu etti. Takımımıza inanıyoruz. Alacağımız bir galibiyet bizi üst sıralara taşıyacaktır. Daha ligin başındayız. Bu anlamda taraftarlarımızı daha yoğun bir şekilde takımlarına sahip çıkmalarını bekliyorum. Galatasaray'ı da galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.



    TEKNİK DİREKTÖR POPOVİC İLE ANLAŞILDI
    44 yaşındaki Avustralyalı teknik direktör ile 1+1 yıllık olarak prensipte anlaştıklarını açıklayan Tankut, "Bu yılı bir olarak kabul ediyoruz. Sezon sonunda da opsiyonumuz var. Kendisi güzel bir şekilde kulübüyle ayrıldı. Kulübü kendisine 6 yılda vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hedefleri olan genç bir hoca" diye konuştu.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:56
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