GALATASARAY MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI!
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Karabükspor karşısında Feghouli ve Maicon'un golüyle 2-0 öne geçti. Yatabare'nin golüne engel olamayan Cimbom ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı
Karabükspor, Belhanda'nın kaptırdığı topta Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
(*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
MARİANO'DAN RİSKLİ HAREKETLER!
Galatasaray defanstan çıkarken kaptırdığı toplarda kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı. 2-1'i yakaladıktan sonra umutlanan konuk ekip, 36. dakikada bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Selezynov'un sol kanattan ceza sahasında deplase olduğu pozisyonda Ukraynalı oyuncuyu Galatasaray defansından Mariano karşıladı. Brezilyalı oyuncu rakibini durdurmak için hamlesini yaptı. Bu pozisyonda Selezynov yerde kalınca gözler hakem Alper Ulusoy'a çevrildi. Ulusoy, devam dedi.
BU KEZ YATABARE YERDE!
İkinci yarının başlarında Galatasaray kalesine beraberlik golü için yüklenen Karabükspor, 53. dakikada 3'e 3 pozisyonda tehlike yarattı. Sağ kanattan Torje'nin havalandırdığı ortada boşta kalan topa Yatabate ile Mariano hareketlendi. Mariano'nun hamlesinde Yatabare ceza sahasında yerde kaldı. Karabüksporlu futbolcuların bu pozisyondaki penaltı beklentisi de karşılık bulmadı.
ÇAKAR: "HAKEM REZİLLİĞİ"
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçının hakemi ile ilgili sert ifadeler kullandı.Çakar yaptığı paylaşımda, "Yine hakem rezilliği. Karabükspor'un 2 net penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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