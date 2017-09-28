 KARABÜKSPOR HOCASINI BULDU – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    HOCASINI BULDU

    KARABÜKSPOR HOCASINI BULDU

    , Erkan Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Popovic ile el sıkıştı.

    Kardemir , aradığı teknik direktörü Avustralya'da buldu. Kırmızı-mavili ekip aslen Hırvat olan Avustralyalı Anthony (Tony) Popovic ile her konuda anlaşmaya vardı.

    Karabükspor'un teklifini kabul eden 44 yaşındaki teknik adamın, bugün nihai kararını vermesi ve yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:54
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