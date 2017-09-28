KARABÜKSPOR HOCASINI BULDU
Karabükspor, Erkan Sözeri'den boşalan teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Popovic ile el sıkıştı.
Karabükspor'un teklifini kabul eden 44 yaşındaki teknik adamın, bugün nihai kararını vermesi ve yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:54
-
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Toplam 10
Yorum
onr05 DERBİMİ BİZİM BU SAATTEN SONRA DERBİ MAÇIMIZ ALANYA,OSMANLI,GENCELERBİRLİĞİ İLE OLUR BJK YE HAKARET ETMEYIN BARİ..
-
''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 34
Yorum
bu tarz bu tarz konuşmalarınız fb yi en sevilmeyen kulup haline getirdi. çekin artık elinizi futboldan nefret tohumları ekmekten vazgeçin
-
İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 9
Yorum
roro inşallah rezilliğin yaşandığı son maçtır bu.haklı olupta hakem hakem diye duymayız inşallah.
KARABÜKSPOR HOCASINI BULDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.