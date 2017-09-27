 Karabük’te moraller bozuk – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Karabük’te moraller bozuk

    Karabük’te moraller bozuk

    Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası istifa eden Erkan Sözeri'den yoksun Karabük, G.Saray hazırlıklarını alt yapı sorumlusu Levent Açıkgöz'le sürdürüyor. Açıkgöz, "Arkadaşlarla morali düzeltecek şekilde saha içi ve dışında vakit geçiriyoruz" dedi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
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