SAĞLAM KARABÜK'TE
Karabük'ün, Y.Malatya yenilgisi sonrası istifa eden Erkan Sözeri'nin yerine Y.Malatya'da görevinden ayrılan Ertugrul Saglam'ı gündemine aldıgı öne sürüldü. Saglam, Malatya ile kontratını tek taraflı feshetmis ve gerekçe olarak da fikir uyusmazlıgını göstermisti.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
SAĞLAM KARABÜK'TE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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