 SAĞLAM KARABÜK'TE – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    SAĞLAM KARABÜK'TE

    SAĞLAM KARABÜK'TE

    Karabük'ün, Y.Malatya yenilgisi sonrası istifa eden Erkan Sözeri'nin yerine Y.Malatya'da görevinden ayrılan Ertugrul Saglam'ı gündemine aldıgı öne sürüldü. Saglam, Malatya ile kontratını tek taraflı feshetmis ve gerekçe olarak da fikir uyusmazlıgını göstermisti.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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