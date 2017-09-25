 Sözeri, Kardemir Karabükspor'a veda etti – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Sözeri, 'a veda etti

    Sözeri, Kardemir Karabükspor'a veda etti

    Eski Teknik Direktörü , Karabükspor camiasına başarılar diledi.

    Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 aydır takımın başında olduğunu hatırlattı.

    Herkese teşekkür eden Sözeri, açıklamasında şunları kaydetti:

    "Başta başkanımız Hikmet Ferudun Tankut olmak üzere yönetim kurulumuza, kıymetli personelimize, taraftarlarımıza ve değerli basınımıza bana ve ekibime bugüne kadar verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aylık birlikteliğimizde bize saygıda kusur etmeyen, hazırlık kampları dahil müsabakalarda elinden gelenin en iyisini yapan futbolcu kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Şahsım ve ekibim adına bundan sonraki süreçte camiasına sonsuz başarılar diliyorum."

    Geçen sezonun ardından Zoran Barisic ile yollarını ayıran Kardemir Karabükspor'la bir yıllık sözleşme imzalayan , Süper Lig'in 6. haftasında takımın Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olması üzerine dün istifa etmişti.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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