Sözeri, Kardemir Karabükspor'a veda etti
Eski Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Karabükspor camiasına başarılar diledi.
Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 aydır takımın başında olduğunu hatırlattı.
Herkese teşekkür eden Sözeri, açıklamasında şunları kaydetti:
"Başta başkanımız Hikmet Ferudun Tankut olmak üzere yönetim kurulumuza, kıymetli personelimize, taraftarlarımıza ve değerli basınımıza bana ve ekibime bugüne kadar verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 aylık birlikteliğimizde bize saygıda kusur etmeyen, hazırlık kampları dahil müsabakalarda elinden gelenin en iyisini yapan futbolcu kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Şahsım ve ekibim adına bundan sonraki süreçte Kardemir Karabükspor camiasına sonsuz başarılar diliyorum."
Geçen sezonun ardından Zoran Barisic ile yollarını ayıran Kardemir Karabükspor'la bir yıllık sözleşme imzalayan Erkan Sözeri, Süper Lig'in 6. haftasında takımın Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olması üzerine dün istifa etmişti.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 11
Yorum
EMRE :D 20 yıldır yenemeyin geçen yıl hakem hatalarıyla FENERBAHÇE yi yenin bi maçta az bi haksızlık yapıldımı HAKEMLER FENERİ KOLUYOR !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 3
Yorum
NICKMANG AGIR CEZALAR VERILMELI KI,BU TUR OLAYLARIN ONUNE GECEBILELIM.
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 7
Yorum
bordom ustam Trabzonspor taraftarı kadar sabırlı ve karakterli taraftarda bulamazsın bizim tek istediğimiz dik oynayan bir takım görmek .
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