SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA!

Sözeri yaptığı açıklamada, "Maça çıkmadan sizin için anket yapılıyor, Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin diye. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Başkan ile konuşacağım ve affımı isteyeceğim. Sonuç alamadığımızda göre yapılacak belli" diye konuştu.