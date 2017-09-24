SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA!
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevini bırakacağını açıkladı.
Sözeri yaptığı açıklamada, "Maça çıkmadan sizin için anket yapılıyor, Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin diye. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Başkan ile konuşacağım ve affımı isteyeceğim. Sonuç alamadığımızda göre yapılacak belli" diye konuştu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:08
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 36
Yorum
BEŞİKTAŞ boğazını sıkmadığını kyjer bile söyledi sen hala ? takip et gündemi ona göre yorum yap kardeş bu kadar kin nefret beslemeyin ülke takımına
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 25
Yorum
BEŞİKTAŞ çıkıp yaptığı yorumlar bile nefret söylemi nefret içerikli nasıl oluyor da haklı olduğunu söylüyorsunuz ? sonra sporda şiddet yasası değilmi
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 36
Yorum
göksel geçen sene fb maçında Ş.Güneş veya tosiç kaç maz ceza aldı .Konya kupa maçında kaç maç ceza aldılar.Net olan bjk ceza verilirken kayırma var
SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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