 SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA! – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA!

    SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA!

    Süper Lig'in 6'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan 'un teknik direktörü , maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevini bırakacağını açıkladı.

    Sözeri yaptığı açıklamada, "Maça çıkmadan sizin için anket yapılıyor, Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin diye. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Başkan ile konuşacağım ve affımı isteyeceğim. Sonuç alamadığımızda göre yapılacak belli" diye konuştu.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.