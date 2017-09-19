Sözeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta sonu iç sahada oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Son iki maçı kaybettiklerini ve bunun takımı olumsuz etkilediğini anlatan Sözeri, "Takımın tekrar düzelmesi için bu maçı kazanmaya odaklanacağız. Çalışmalara başladık, iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız performanslarının gerisinde. Onları da dinlendirerek kazanacağız." diye konuştu.

"Bazı oyuncular oynatılarak, bazıları da dinlendirilerek kazanılır." diyen Sözeri, "Takımdaki 24 oyuncumuz her zaman forma giyebilecek durumda. Kim daha formda, kim daha üst seviyede bu maçta onları tercih edeceğiz. İyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. İnşallah Malatyaspor maçını seyircimizin önünde kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki 5 Rumen oyuncusunun milli takıma çağrıldığının hatırlatılması üzerine Sözeri, şöyle devam etti:

"Milli takıma gidecekler, oradan sakat dönerler, dönmezler. Bunu her takım yaşıyor. Kulüp demek ki doğru oyuncular seçmiş ki milli takımlara gidiliyor. Biz de sevinç duyuyoruz. Bu futbolcular için bir motivasyon olacaktır."

Sözeri, bek oyuncularının yetersiz kalıp kalmadığı sorusu üzerine, yetersiz kaldıklarını, oyunda daha çok katkı vermeleri gerektiğini, bunun üzerinde çalıştıkları kaydetti.

- Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çamlık Spor Tesisleri'nde Sözeri yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, pas çalışmasının ardından yarım sahada maçla son buldu.

İdmana, sakat olan Serdar Deliktaş'ın dışında bütün futbolcular katıldı.