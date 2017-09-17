Tankut: Düşüşe son vermeliyiz
Süper Lig'de son 2 maçında yenilen Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Artık kaybetme lüksümüz yok." dedi.
Tankut, yaptığı açıklamada, ligde dün 2-1 mağlup oldukları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına iyi başladıklarını söyledi.
Maçın başında gol de bulduklarını anımsatan Tankut, şunları kaydetti:
"Bir duran top ve penaltından gelen gollerle geriye düştük. Daha sonra konsantrasyon bozuldu. Buna rağmen son 10 dakika yeniden toparlandık ve birçok pozisyon bulduk ancak olmadı. İlk 3 haftada 5 puan almıştık. Beşiktaş'ın ardından Akhisarspor'a da mağlup olduk. İyi başladığımız sezonda son iki maçı kaybettik. Artık kaybetme lüksümüz yok. Düşüşe son vermeliyiz. Şimdi iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor maçımız var. Bu maça iyi hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni taraftarımızın da desteğiyle yapacağız."
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:30
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
Tankut: Düşüşe son vermeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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