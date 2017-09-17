Tankut: Düşüşe son vermeliyiz

Tankut, yaptığı açıklamada, ligde dün 2-1 mağlup oldukları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına iyi başladıklarını söyledi.

Maçın başında gol de bulduklarını anımsatan Tankut, şunları kaydetti:

"Bir duran top ve penaltından gelen gollerle geriye düştük. Daha sonra konsantrasyon bozuldu. Buna rağmen son 10 dakika yeniden toparlandık ve birçok pozisyon bulduk ancak olmadı. İlk 3 haftada 5 puan almıştık. Beşiktaş'ın ardından Akhisarspor'a da mağlup olduk. İyi başladığımız sezonda son iki maçı kaybettik. Artık kaybetme lüksümüz yok. Düşüşe son vermeliyiz. Şimdi iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor maçımız var. Bu maça iyi hazırlanıp galip gelmek için elimizden geleni taraftarımızın da desteğiyle yapacağız."