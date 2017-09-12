 Torje'den Daum'a suçlama – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Torje'den 'a suçlama

    Torje'den Daum'a suçlama

    Karabüksporlu Torje, Romanya Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Alman teknik adam hakkında ilginç iddialar ortaya attı.

    Romanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilmesi için çalışmalar başlatılan Christoph hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Kardemir Karabükspor forması giyen , Alman teknik adam hakkında Romanya basınına ağır suçlamalarda bulundu.

    Alman teknik adamın kimsenin fikrine saygı duymadığını belirten Torje " Daum, konuşan, fikrini söyleyen futbolcu istemiyordu. Onun için herşeye evet diyen futbolcu makbuldü. Soyunma odasında kimse konuşamıyordu, ölüm sessizliği vardı" dedi.

    Gabriel Torje'nin en ilginç suçlaması ise Daum'un takım otobüsünü futbolculara ittirmesi oldu. Torje, Alman teknik adamın önce 5 oyuncuya daha sonra tüm takıma otobüsü ittirdiğini belirtirken, Alman teknik adamın böyle bir hareketi yapma nedeni olarak; ekip halinde hareket edildiği takdirde futbolcuların imkansızı da başarabileceklerini göstermek olduğunu söylediği ifade edildi.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:24
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