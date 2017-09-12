Torje'den Daum'a suçlama
Karabüksporlu Torje, Romanya Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Alman teknik adam Daum hakkında ilginç iddialar ortaya attı.
Romanya Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilmesi için çalışmalar başlatılan Christoph Daum hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Kardemir Karabükspor forması giyen Gabriel Torje, Alman teknik adam hakkında Romanya basınına ağır suçlamalarda bulundu.
Alman teknik adamın kimsenin fikrine saygı duymadığını belirten Torje " Daum, konuşan, fikrini söyleyen futbolcu istemiyordu. Onun için herşeye evet diyen futbolcu makbuldü. Soyunma odasında kimse konuşamıyordu, ölüm sessizliği vardı" dedi.
Gabriel Torje'nin en ilginç suçlaması ise Daum'un takım otobüsünü futbolculara ittirmesi oldu. Torje, Alman teknik adamın önce 5 oyuncuya daha sonra tüm takıma otobüsü ittirdiğini belirtirken, Alman teknik adamın böyle bir hareketi yapma nedeni olarak; ekip halinde hareket edildiği takdirde futbolcuların imkansızı da başarabileceklerini göstermek olduğunu söylediği ifade edildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:24
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Yeni kral Garry Rodrigues
Toplam 12
Yorum
karakartal G.saray top çevirip rakibi üstüne çekiyor sonrasında defansın arkasına çoğunlukla Rodrigues'in kanadına topu aktararak sonuca gidiyor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
alik ekici,guiliano,valbuena,aatıf yada souza,ekic,guiliano,i,valbuena en iyi orta saha olur.alperde sakatlıktan çıkınca oynamalı
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
1907 Kalede Volkan olduğu sürece biz iki elimizle bi şeyimizi doğrultamayız.. Kameni ya da Ertan geçse daha iyi olur
Torje'den Daum'a suçlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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