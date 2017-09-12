Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
Türkiye'de düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series turnuvasında mücadele edecek Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.
Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" ifadesini kullandı.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle kasım ayında gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü sporcu Sharapova, tenisseverlere mesaj gönderdi.
Kendisinin yer aldığı reklam filminden bir fotoğraf paylaşan 30 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.
Turnuvada, kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Sharapova ile gösteri maçı yapacak olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da Rus tenisçiye Türkçe ve İngilizce, "Kasımda görüşmek üzere" karşılığını verdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Forvet sıkıntısı çeken Fener, Beşiktaş'tan çok gol attı!
Toplam 1
Yorum
fb1907gfb hep 2-2 üzerine odaklanılomış sanırım daha maç izleyesi gelmiyor insanın forvetlerden gol görmek istiyoruz!
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O telefonun sırrı ortaya çıktı
Toplam 1
Yorum
namık demek ki bi işe yaramıyor yarasa maçı alırdı
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Psikolojik destek gündemde
Toplam 11
Yorum
Ş.Atalay Aykut Hocanın maç ile ilgili istatistikler inandırıcı değil. Pas desen etkili değil, şut desen isabetlı ve sert değil. Gol pozisyonu çok az.
Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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