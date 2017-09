Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor’un Ukraynalı forveti Yevgen Seleznov, artık spekülasyonlara yer olmadığını belirterek, takımı için her şeyini vereceğini söyledi.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sezon başında adı Galatasaray ile yazılıp çizilen ve transfer döneminin kapanması ile takımında kalan Ukranyalı forvet Seleznov'u idmanlarda Teknik Direktör Erkan Sözeri yakın markaja aldı. Tecrübeli golcü ile yakından ilgilenen Sözeri, zaman zaman tercüman aracılığı ile oyuncusunu motive ediyor.



Seleznov: "En iyi şekilde mücadele edeceğim"

İdman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Seleznov, sezon öncesi kafasının karıştığı durumlar olduğunu söyleyerek, "Fakat bu asla benim buradaki performansımı etkilemedi. Ben her zaman Karabükspor'un oyuncusuyum. Şimdi transfer dönemi kapandı. Bu tür spekülasyonlara artık asla yer yok. Buradayım ve kalbimi, yüreğimi her şeyimi koyup takımım için en iyi şekilde mücadele edeceğim" dedi.



Hafta sonu oynayacakları mücadeleyi de değerlendiren Seleznov, "Maçtan önce çok fazla bir şeylerden bahsetmek doğru olmuyor. Maçın ne olacağını bilemeyiz. En güzeli maçı kazanıp, kazandıktan sonra konuşmak. Şu an için çalışıyoruz. Maçtan en iyi sonucu almak için gayret gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Gül: "Bu yıl daha iyisini yapmaya çalışacağız"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ise, bu sezon ilk mağlubiyetlerini Beşiktaş'a karşı aldıklarını hatırlatarak, "Geçen yıl ligde 12 galibiyetimiz vardı. Bu yıl daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu takım mağlup olacaktır. Beşiktaş maçı bir mağlubiyet. Bundan sonra önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağız. Takım şu an Akhisar maçına hazırlanıyor. Oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.