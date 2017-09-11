Tankut: Hakkımız beraberlikti

Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin, "Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bana göre maçın hakkı beraberlikti" dedi. Tankut "Daha sezonun başındayız. Uzun bir maraton. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullanırken, zorlu karşılaşmada takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.