 Tankut: Hakkımız beraberlikti – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Tankut: Hakkımız beraberlikti

    Tankut: Hakkımız beraberlikti
    Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin, "Özellikle ikinci yarıda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bana göre maçın hakkı beraberlikti" dedi. Tankut "Daha sezonun başındayız. Uzun bir maraton. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullanırken, zorlu karşılaşmada takımlarını destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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