Sözeri: Cömertçe harcadık
Karabükspor'un hocası Erkan Sözeri, ligin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele ettiklerini belirtti. Tecrübeli hoca, "Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gol girişimlerimiz oldu ancak istediğimiz vuruşları yapamadık. Pozisyonları cömertçe harcadık. Savunmada yaptığımız hata da buna eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Bu sonuca takılı kalmayacağız" diye konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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