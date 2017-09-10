Sözeri: Cömertçe harcadık

Karabükspor'un hocası Erkan Sözeri, ligin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele ettiklerini belirtti. Tecrübeli hoca, "Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gol girişimlerimiz oldu ancak istediğimiz vuruşları yapamadık. Pozisyonları cömertçe harcadık. Savunmada yaptığımız hata da buna eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Bu sonuca takılı kalmayacağız" diye konuştu.