Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasından Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karademir Karabükspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması yaptı.
İki saat süren idman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.
İzinli olan teknik direktör Erkan Sözeri'nin katılmadığı idmana, sakat olan Iasmin Latovlevici, Hamidou Traore ve Serdar Deliktaş ile ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Ingi Skulason da katılmadı.
İdmanı izleyen taraftarlar, futbolculara baklava ikram etti.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:03
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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