 Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Karabükspor'da maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasından 'ı ağırlayacak olan , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması yaptı.

    İki saat süren idman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.

    İzinli olan teknik direktör Erkan Sözeri'nin katılmadığı idmana, sakat olan Iasmin Latovlevici, Hamidou Traore ve Serdar Deliktaş ile ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Ingi Skulason da katılmadı.

    İdmanı izleyen taraftarlar, futbolculara baklava ikram etti.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:03
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