Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışması yaptı.

İki saat süren idman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.

İzinli olan teknik direktör Erkan Sözeri'nin katılmadığı idmana, sakat olan Iasmin Latovlevici, Hamidou Traore ve Serdar Deliktaş ile ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Ingi Skulason da katılmadı.

İdmanı izleyen taraftarlar, futbolculara baklava ikram etti.