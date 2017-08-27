 Karabük'te gözler Beşiktaş maçında – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Karabük'te gözler Beşiktaş maçında

    Karabük'te gözler Beşiktaş maçında

    Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, takım olarak Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına kilitlendiklerini belirterek, sahalarındaki müsabakayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Gül, yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasında 5 puan topladıklarını, Beşiktaş karşısında da puan kaybetmek istemediklerini bildirdi.

    Milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

    "Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün akşam yapılacak idmanla başlanılacak. Bayramda takıma izin verilecek ve ardından hemen yine çalışmalar devam edecek. Takım olarak önümüzdeki Beşiktaş maçına kilitlendik. İyi hazırlanıp, sahamızdaki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın önünde sergilediğimiz performans gayet iyi. Bunu sürdürmeliyiz."

    Tolga Gül, sakat olan oyuncuları Iasmin Latovlevici, Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:54
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