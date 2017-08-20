 Karabük coştu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Karabük coştu

    Karabük coştu

    Karadeniz ekibi, ligin güçlü takımlarından ’i Torje, Grozav ve Epureanu’nun (kendi kalesine) attığı gollerle devirdi; sezonun ilk zaferini aldı.

    , sezonun 2. haftasında karşılaştığı ligin güçlü ekiplerinden 'i evine eli boş yolladı: 3-1. Napoleoni'nin sayısıyla 21. dakikada geriye düşen Karadeniz ekibi, Gabriel Torje ile 29'da beraberliği sağladı. 45. dakikada ise Alexandru Epureanu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Rakibi karşısında oldukça etkili bir performans sergileyen Mavi Ateş, sayısız gol fırsatından yararlanamazken, skorbordu belirleyen 67'de Gheorghe Grozav oldu.

    Sezona geçen haftaki Gençlerbirliği beraberliği (1-1) ile başlayan Karabükspor ile galibiyetini elde etti. İlk maçında Bursa'yı deviren (1-0) Başakşehir ise yenilgi ile tanıştı. Gelecek hafta Karabük Alanya'ya konuk olacak; Başakşehir ise Konyaspor'u ağırlayacak.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:27
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