Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması yaptı.

İdman, teknik yarı sahada maç ile tamamlandı. Antrenmana, sakat olan Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya geçerek kalacağı otelde kampa girecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.