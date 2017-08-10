Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.
Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması yaptı.
İdman, teknik yarı sahada maç ile tamamlandı. Antrenmana, sakat olan Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya geçerek kalacağı otelde kampa girecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:37
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Yorum
Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
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Yorum
MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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