 Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

    , Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti.

    Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması yaptı.

    İdman, teknik yarı sahada maç ile tamamlandı. Antrenmana, sakat olan Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.

    Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı idmanın ardından Ankara'ya geçerek kalacağı otelde kampa girecek.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak Gençlerbirliği- karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.