 TSYD Kupası Karabükspor'un – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    TSYD Kupası Karabükspor'un

    TSYD Kupası Karabükspor'un

    Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren ile , 2017 TSYD Kupası’nda karşı karşıya geldi.

    Karabükspor, 2 maçta elde ettiği 4 puanla Ankara TSYD Kupası'nı kazanan takım oldu.

    Yeni Malatyaspor ise penaltılar sonucu K.Karabükspor'u 6-5 yenmesine karşın kupayı 2 puanla tamamladı.
    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TSYD Kupası Karabükspor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.