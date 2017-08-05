TSYD Kupası Karabükspor'un
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 2017 TSYD Kupası’nda karşı karşıya geldi.
Yeni Malatyaspor ise penaltılar sonucu K.Karabükspor'u 6-5 yenmesine karşın kupayı 2 puanla tamamladı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
TSYD Kupası Karabükspor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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