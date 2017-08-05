TSYD Kupası Karabükspor'un

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 2017 TSYD Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Karabükspor, 2 maçta elde ettiği 4 puanla Ankara TSYD Kupası'nı kazanan takım oldu.



Yeni Malatyaspor ise penaltılar sonucu K.Karabükspor'u 6-5 yenmesine karşın kupayı 2 puanla tamamladı.