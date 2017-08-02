"Lige hazır durumdayız"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Süper Lig'de yeni sezona hazır olduklarını belirtti.
Ferudun Tankut açıklamada, 14 günlük yurt içi ve 12 günlük yurt dışı kamplarını sakatlık sorunu yaşamadan tamamladıklarını söyledi.
Her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Tankut, şunları kaydetti:
"Gheorghe Grozav, Gabriel Torje, Çağlar Şahin Akbaba, Ferhat Görgülü ve Hamidou Traore transferlerini gerçekleştirdik. Zaten geçen yılki kadromuzu korumuştuk. İki etap kamp yaptık ve transfer çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) turnuvasına katılacağız. Lige hazır durumdayız. Karabük'te, deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edeceğiz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz."
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 25
Yorum
işinibilen Başkan çok doğru konuşmuş. Siz şampiyonlar liginde 2 sene düzenli oynayan takımın sözleşmeli hocasını almaya çalışıyorsunuz kolay olmamalı
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 6
Yorum
BJK ŞU NANİYİDE BİRİNE VEREMEDİNİZ. BİRİNE GİTSİNDE KURTULALIM ŞUNDAN
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Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
bence bence emre belezoglu volkan caner göreceksiniz onlar fenrde top oynarken bekir
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