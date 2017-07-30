 Karabükspor, Avusturya kampını tamamladı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Karabükspor, Avusturya kampını tamamladı

    Karabükspor, Avusturya kampını tamamladı

    Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampını tamamladı.

    Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, 12 gün süren Avusturya kampının çok verimli geçtiğini söyledi. Takımın bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını tamamladığını da kaydeden Erikçi, "Geçen sezondan oturmuş kemik kadromuza yeni sezon öncesi yaptığımız takviyelerle biraz daha güçlendirdik. Hem Bolu hem de Avusturya kamplarımız oldukça verimli geçti. 12 günlük Avusturya kampımız bu sabah yapılan idman ile sona erdi ve takımımız akşam saatlerinde yurda dönüş yapacak. Futbolcularımız 3 günlük iznin ardından 2 Ağustos'ta Ankara'da toplanacak ve burada da 4-5 Ağustos'ta TSYD turnuvasına katılacak" dedi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:42
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