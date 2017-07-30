Karabükspor, Avusturya kampını tamamladı
Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya kampını tamamladı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:42
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 9
Yorum
Erol Bende yıllarca stoper oynadım en çekindiğim oyuncular volkan tipindeki oyunculardı galatasaray bu oyuncuyu muhakkak almalı.
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 9
Yorum
Erol Terzi Terim geldiği gün hiç bir ürün almam bonuscartimi da iptal ederim. Futbol izlemek istiyorum show istemiyorum.
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 19
Yorum
dost TC vatandasi olarak bizde takip ediyoruz. Boyle haksiz para veren de alanda sucludur. Milli takimin basinada insallah genc yeni isimler geli
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