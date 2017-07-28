 Karabükspor'dan Gümüşdağ'a destek – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Karabükspor'dan Gümüşdağ'a destek

    Karabükspor'dan Gümüşdağ'a destek

    Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı'nda 'ın başkanlığını desteklediğini duyurdu.

    Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'ın 10 Ağustos'taki genel kurulda yeniden aday olması istendi.

    Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

    "Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Kulüpler Birliği Vakfına saygın ve kurumsal kimlik kazandırılması ve kulüp gelirlerinin artırılmasındaki çalışmaları, Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig kulüpleri arasında sağladığı iletişimi, ayrıca Video Yardımcı Hakem uygulamasındaki yoğun çalışmaları ve Türk futboluna vermiş olduğu üstün hizmetleri takdir eder, yeni dönemde de tekrardan görevine devam etmesi gerektiği hassasiyetimizin bilinmesini isteriz."

    Gümüşdağ, Vakfın, sezonun ilk olağan toplantısında yaptığı açıklamada, seçimde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:31
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