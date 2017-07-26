Karabükspor’dan gol yağmuru: 7-1

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı dördüncü hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.

Slovenya'nın Radgona Stadı'nda Slovenya lig takımlarından NK Ankaran ile karşı karşıya gelen Kardemir Karabükspor, sahadan 7-1 galip ayrılan taraf oldu.



Mücadeleye Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Hamidou, Poko, Tanase, Torje ve Yatabare 11'i ile sahaya çıkan kırmızı-mavili takım göz doldurdu. Karabükspor'un gollerini hat-trick yapan Mustapha Yatabare 13, 16 ve 37. dakikada kaydederken, 43. dakikada sahneye çıkan Hamidou Traore ise ilk yarının sonucunu belirledi. (4-1)



İkinci yarıya da aynı 11 ile başlayan kırmızı-mavili ekip 50 ve 52. dakikada Poko ve 75. dakikada Yatabere'nin attığı golle sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.

Kardemir Karabükspor, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0, Slovenya'da oynadığı Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko'yu



1-0 ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Aris Limassol' ise 2-1 mağlup etmişti.



Öte yandan kırmızı mavili ekip 28 Temmuz'da son hazırlık maçını süper lig ekiplerinden Akhisarspor ile yaptıktan sonra 30 Temmuz'da Avusturya kampını tamamlayacak.