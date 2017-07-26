Karabükspor’dan gol yağmuru: 7-1
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı dördüncü hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.
Mücadeleye Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Hamidou, Poko, Tanase, Torje ve Yatabare 11'i ile sahaya çıkan kırmızı-mavili takım göz doldurdu. Karabükspor'un gollerini hat-trick yapan Mustapha Yatabare 13, 16 ve 37. dakikada kaydederken, 43. dakikada sahneye çıkan Hamidou Traore ise ilk yarının sonucunu belirledi. (4-1)
İkinci yarıya da aynı 11 ile başlayan kırmızı-mavili ekip 50 ve 52. dakikada Poko ve 75. dakikada Yatabere'nin attığı golle sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.
Kardemir Karabükspor, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0, Slovenya'da oynadığı Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko'yu
1-0 ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Aris Limassol' ise 2-1 mağlup etmişti.
Öte yandan kırmızı mavili ekip 28 Temmuz'da son hazırlık maçını süper lig ekiplerinden Akhisarspor ile yaptıktan sonra 30 Temmuz'da Avusturya kampını tamamlayacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 59
Yorum
Düsseldorf'lu F.T. GITMEYE MÜSAIT (!) OLDUGU için bırakıp gider ! Senol Hocanınsa "müsait olma" anlayışı farklı oldugu için birakıp gitmez !
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Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Toplam 4
Yorum
lucas lima valbuena gibi yaptı kardeşim o da sarı lcivert kalp koydu gelicektir kesin
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 94
Yorum
özgur terim acaip bı adam takımın başında hoca varken görüşmez bile dursunla değilde ali durust ve ekibi ile gelse daha doğru olur
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