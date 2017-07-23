 Karabükspor’a çirkin muamele – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ’a çirkin muamele

    <a href="/index/karabukspor?id=007bdcfa-5440-4bfe-a760-8be96f6ac15d" class="" rel="tag">Karabükspor</a>’a çirkin muamele

    Karabük'ün, yeni sezona hazırlandığı Slovenya'dan ayrılmasının sebebi ortaya çıktı.

    Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, tesiste görevlilerle zemin bozukluğu nedeniyle kavga ettiği iddia edildi. Yaşananların ardından görevlilerinin yerel makamlara başvurduğu ve konunun Türkiye Konsolosluğu'na kadar iletildiği öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç başlatılmazken, Slovenya makamlarının 'dan ülkeyi terk etmesini istediği ifade edildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
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