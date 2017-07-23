Karabükspor’a çirkin muamele
Karabük'ün, yeni sezona hazırlandığı Slovenya'dan ayrılmasının sebebi ortaya çıktı.
Teknik direktör Erkan Sözeri'nin, tesiste görevlilerle zemin bozukluğu nedeniyle kavga ettiği iddia edildi. Yaşananların ardından görevlilerinin yerel makamlara başvurduğu ve konunun Türkiye Konsolosluğu'na kadar iletildiği öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç başlatılmazken, Slovenya makamlarının Karabükspor'dan ülkeyi terk etmesini istediği ifade edildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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