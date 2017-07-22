Karabükspor 'sınır dışı' edildi iddiası!
Kardemir Karabükspor, futbol takımının Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Karabükspor'a çirkin muamele" başlığıyla verilen haberde takımın Slovenya makamlarınca ülkeden çıkarıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, olumsuz saha şartları nedeniyle teknik heyetimizin isteğiyle Slovenya'daki kamp merkezinden ayrılıp, Avusturya'daki kamp merkezinde çalışmalarına devam etmektedir" denildi.
Kulüp Başkanı Ferudun Tankut da yaptığı açıklamada, "Antrenman sahasındaki zemini beğenmedik. Sahanın sulanmasını beğenmedik. Onlar da 'Biz bu kadar suluyoruz, başka sulamıyoruz' dediler. Biz de 'Bu otelde kalmıyoruz' dedik. Dolayısıyla 30 kilometre mesafedeki Avusturya'daki bir otele geldik. Geldiğimizi de Avusturya elçiliğine bildirdik" dedi.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:45
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 41
Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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