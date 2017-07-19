Kardemir Karabükspor'un Slovenya kampı başladı
Kardemir Karabükspor'un, Bolu'daki ilk etap kampının ardından ikinci etap Slovenya kampı başladı.
Slovenya'nın Maribor kentinde yer alan otelde kampa giren kırmızı mavililer, teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde ilk antrenmanını yaptı. Futbolcular, 1 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde koştu. Kardemir Karabükspor, 30 Temmuz'a kadar sürdüreceği 2'nci etap kamp çalışmaları kapsamında 22 Temmuz'da Çekya Süper Ligi takımı Slovacko, 24 Temmuz'da Slovenya Süper Ligi takım Maribor ve 27 Temmuz'da Slovenya Süper Ligi takımı Celje ile hazırlık maçı yapacak.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:50
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G.Saray’ın işi çok zor
Toplam 12
Yorum
gerçekleri görmüyor kimse adamlar gerçekçi hayalci değil ulan buraya gelen yabancı bile bozuluyor nasıl bir milletiz herkes polyanacı uçak indiriyoruz diye mutlu
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 125
Yorum
atila rivayı sattılar sıra klübün tapusuna geldi gs yönetimi gırtlağa kadar borç bırakıp gidecek
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Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
gercek otarihteki futbolcular ruhla canla başla oynuyorlardı şimdikinlerde o g..... yok .gs avrupaya havlu atmıştır kimse boşuna ümitlenmesin
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