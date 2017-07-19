Kardemir Karabükspor'un Slovenya kampı başladı

Slovenya'nın Maribor kentinde yer alan otelde kampa giren kırmızı mavililer, teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde ilk antrenmanını yaptı. Futbolcular, 1 saat süren antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde koştu. Kardemir Karabükspor, 30 Temmuz'a kadar sürdüreceği 2'nci etap kamp çalışmaları kapsamında 22 Temmuz'da Çekya Süper Ligi takımı Slovacko, 24 Temmuz'da Slovenya Süper Ligi takım Maribor ve 27 Temmuz'da Slovenya Süper Ligi takımı Celje ile hazırlık maçı yapacak.