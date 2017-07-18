 Aaron Karabük’te – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Aaron Karabük’te

    Aaron Karabük’te
    Yeni sezon öncesi transferin suskun takımlarından olan Kardemir Karabükspor, Aaron Boupendza ile anlaştı. Fransa ekiplerinden Bordeaux'un 2. takımında forma giyen 20 yaşındaki Gabonlu golcünün birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla 15 maçta 7 gol attı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:01
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