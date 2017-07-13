Karabükspor'dan 2 gollü prova
1. etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de sürdüren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda taraftar takip etti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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Toplam 1
Yorum
seda ha lebron kardesine iyi bak sana emanet nede olsa enerji kardesisiniz,abd az cekmedi cediden
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Toplam 13
Yorum
kemal togluoglu Galatasaray dokülen yapraklar ,yazik verilen paralara ,birde futbolcu gecinen Yasin .?
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İşte şampiyonluğun en büyük adayı
Toplam 14
Yorum
Muhammed Bunlarmı beşiktaşın rakibi olacak. gidin kardeşim. ancak ptt .ligde şamp olursunuz.
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