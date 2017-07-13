 Karabükspor'dan 2 gollü prova – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Karabükspor'dan 2 gollü prova

    Karabükspor'dan 2 gollü prova

    1. etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de sürdüren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya Rybka, Kerim, Dany, Gaman, Latovlevici, Rodic, Poko, Skulason, Hamidou, İlhan ve Seleznov on biri ile başlayan Karabükspor mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Seleznov'un attığı golle 1-0 önde kapatan kırmızı-mavili ekip, ikinci yarıda Mahmut'un atığı golle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

    Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda taraftar takip etti.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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