 Kardemir Karabükspor'da transfer – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da transfer

    Kardemir Karabükspor'da transfer

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı Bolu Termal Otel'e gelen 22 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba'nın, kendisini 3 yıllığına 'lu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çağlar, genç yaşına rağmen sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıklıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dediği aktarıldı.

    Çağlar Şahin Akbaba'nın da "İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:26
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