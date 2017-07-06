Kardemir Karabükspor'da transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı Bolu Termal Otel'e gelen 22 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba'nın, kendisini 3 yıllığına Kardemir Karabükspor'lu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çağlar, genç yaşına rağmen sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıklıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dediği aktarıldı.
Çağlar Şahin Akbaba'nın da "İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:26
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
Yorum
.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Kardemir Karabükspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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