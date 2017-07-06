Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
KARDEMİR Karabükspor, geçen sezon 1’inci lig ekiplerinden Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor'un kamp yaptığı Bolu'daki otelde düzenlenen imza töreninde Çağlar Şahin Akbaba, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, "Çağlar, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıkılıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Çağlar Şahin Akbaba ise "Bana güvenmeleri ve arkamda olmaları benim için motive oldu. Beni daha da hırslandırdı. İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz" diye konuştu.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:33
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
Yorum
.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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