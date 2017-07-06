 Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    KARDEMİR Karabükspor, geçen sezon 1’inci lig ekiplerinden Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kardemir Karabükspor'un kamp yaptığı Bolu'daki otelde düzenlenen imza töreninde Çağlar Şahin Akbaba, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, "Çağlar, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıkılıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    Çağlar Şahin Akbaba ise "Bana güvenmeleri ve arkamda olmaları benim için motive oldu. Beni daha da hırslandırdı. İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz" diye konuştu.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor, kaleci Çağlar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.