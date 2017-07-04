"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karabük ekibi, sabah antrenmanında zaman zaman etkili olan sağanak altında laktak testinden geçti.
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampın ilk üç günündeki sıcak havanın futbolcuları yorduğunu belirterek, "Şu an güzel havada çalışma imkanı bulduk. Geçen yıl da burada çalışmıştık ve lige yeni çıkan bir takımdık. 31 futbolcu ile buradayız ve geçtiğimiz sezona göre oturmuş bir takımımız var." diye konuştu.
Bir ya da iki transfer yaparak lige hazır hale gelmek istediklerini kaydeden Gül, "Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Her yıl Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Şehrimize büyük takımları getirerek, seyir zevki oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:12
-
Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 35
Yorum
tx2002 yıllarca sizi koruduğu gibi bu sene zorunuza gitti değil mi hakemler korumayınca olmuyormuş
-
Nani’de acele edilmeyecek
Toplam 5
Yorum
HASAN BREZİLYALI DEĞİLMİ 2 SENE OYNAR SONRA PARAYA SATARLAR ADAMI FENERBAHÇEDENDE BU SEBEPLE GİTMEDİMİ BEŞİKTAŞA HAYIRLI OLSUN
-
Seçime gidiyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ beşitkaşta tüpçü demirören gs dede 2. tüpçü vakası işte dursun özbek bakın araştırın demirörende beşiktaşta böyleydi sonuç dağ gibi borç !
"Ligde kalıcı olmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.