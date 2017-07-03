 Karabükspor dolu dizgin – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Karabükspor dolu dizgin

    Karabükspor dolu dizgin

    , ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de gerçekleştirdiği çift antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor.

    Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde kırmızı-mavililer, sabah antrenmanında koşu, core ve interval çalışma gerçekleştirdi. Takım daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.
    Öte yandan milli takımlarında ve izinli oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başladı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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