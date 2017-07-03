Karabükspor dolu dizgin

Kardemir Karabükspor, ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de gerçekleştirdiği çift antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde kırmızı-mavililer, sabah antrenmanında koşu, core ve interval çalışma gerçekleştirdi. Takım daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Öte yandan milli takımlarında ve izinli oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başladı.

