Karabükspor dolu dizgin
Kardemir Karabükspor, ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesinde yer alan Bolu Termal Otel'de gerçekleştirdiği çift antrenman ile çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan milli takımlarında ve izinli oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başladı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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dikkat saygızsızlık sana deger katanlara gunu kurtarmak ıcın yerın dıbıne ıtme sen zaten sıkıntılı bır adamsın pardon varlıksın
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fb111 Aykut kocaman ölü bir futbol oynatır, ersun yanalın takımı ise buldozer gibiydi. Önüne geleni ezip geçti. Aykut kocaman ile iyi futbol hayal
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FB111 Ersun Yanal , Aykut Kocamanın sistemiyle başarılı oldu demek futbol cahilliğidir, sistemlerin en ufak bir benzerliği yok.
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