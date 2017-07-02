Karabükspor iki transfer daha yapacak

Tankut, yaptığı açıklamada, kırmızı-mavili takımın şu anda Bolu'da kampta olduğunu ve yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Geçen sezon oluşturulan kadronun iskeletini bozmadıklarını ve aynı kadroyla yollarına devam edeceklerini belirten Tankut, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sıfırdan bir takım oluşturmuş ve oyuncuların birçoğuyla uzun süreli sözleşmeler yapmıştık. Geçen sezonun devre arasında da takviyelerle takımı güçlendirmiştik. Bu sezona aynı kadro fakat yeni bir teknik heyetle başlayacağız. Teknik kadromuzun da bilgileri dahilinde iki transfer yapmıştık. Ferhat Görgülü ve Hamidou Traore. İki transfer daha yaparak sezona hazır hale geleceğiz. İkisi de yabancı olabilir. Biri kanat, diğeri ise 10 numara mevkisi olacak. Belirlenen isimlerle görüşmeler devam ediyor. Sonuç aldığımızda açıklanacaktır."

Bolu kampına yeni transferleri yetiştirmeyi düşündüklerini de aktaran Tankut, yurt dışındaki ikinci etap kampına tam kadro gitmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.