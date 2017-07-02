 Karabükspor Bolu'da güç depoluyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Karabükspor Bolu'da güç depoluyor

    Karabükspor Bolu'da güç depoluyor

    Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Termal Otel'de 24 oyuncusuyla ilk etap kampına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, kondisyon ağırlıklı çalışmalara başladı.

    Kırmızı mavili ekibin teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde kamp süresince güç depolayacağı bildirildi. Bolu kampına milli takımlara katıldıkları için izinli olan oyuncular katılmadı. Kaldıkları otelin sahasında Erkan Sözeri nezaretinde ilk antrenmanına Kardemir Karabükspor, ısınma ve koşurdan sonra istasyon, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'de takımın antrenmanını izledi.

    14 Temmuz'a kadar Bolu'da çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı mavili ekibin 3 günlük iznin ardından Slovenya'ya gideceği açıklandı.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:01
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