Karabükspor Bolu'da güç depoluyor
Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Termal Otel'de 24 oyuncusuyla ilk etap kampına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, kondisyon ağırlıklı çalışmalara başladı.
Kırmızı mavili ekibin teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde kamp süresince güç depolayacağı bildirildi. Bolu kampına milli takımlara katıldıkları için izinli olan oyuncular katılmadı. Kaldıkları otelin sahasında Erkan Sözeri nezaretinde ilk antrenmanına Kardemir Karabükspor, ısınma ve koşurdan sonra istasyon, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'de takımın antrenmanını izledi.
14 Temmuz'a kadar Bolu'da çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı mavili ekibin 3 günlük iznin ardından Slovenya'ya gideceği açıklandı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:01
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Kjaer’in rotası Milan
Toplam 2
Yorum
I.D.34 En az 15 milyon eder kjaer.ben acikcasi gitmesi istemiyorum saglam defans sonucta.hayirlisi ..
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Kapıyı kimse çalmadı
Toplam 2
Yorum
Hasan Madem oynatmican niye aldin gerizekali ozbek ben bunlara para verdim oynamak zorundalar diyemiyor musun baskan ozbek
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Funes Mori iddiası
Toplam 2
Yorum
bordomavi videolarını izledim oyun zekası ve bitiriciliği yüksek gözüküyor. Vaktiyle eskişehir de oynadığı için uyum sorunu da yaşamasa gerek
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