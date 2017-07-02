Karabük iki takviye yapacak
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. "Öncelikli hedefimiz her sene ligde var olmak ve sonrasında üst sıralarda yer bulabilmek" diyen Gül, "Karabükspor her sene Süper Lig'de boy gösterebiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Eksikliklerimiz var ve bunu gidermek için iki nokta atışı yapacağız" diye konuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Karabük iki takviye yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.