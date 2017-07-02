 Karabük iki takviye yapacak – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Karabük iki takviye yapacak

    Karabük iki takviye yapacak
    Kardemir Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. "Öncelikli hedefimiz her sene ligde var olmak ve sonrasında üst sıralarda yer bulabilmek" diyen Gül, "Karabükspor her sene Süper Lig'de boy gösterebiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Eksikliklerimiz var ve bunu gidermek için iki nokta atışı yapacağız" diye konuştu.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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