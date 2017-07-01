 Traore Karabükspor’da – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Traore Karabükspor’da

    Traore Karabükspor’da
    K.Karabük, TFF 1. Lig ekibi Elazığspor'dan orta saha Hamidou Traore'yle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Karabük'ü tercih etmesinde kendisini çok istemelerinin katkısı olduğunu söyleyen Malili futbolcu, "Çok mutluyum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hedefim Karabük'e yardımcı olup büyük başarılara ulaştırabilmek" dedi. Geçen sezon Elazığ'da 34 maçta oynayan 20 yaşındaki orta saha 5 de gol atma başarısı gösterdi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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