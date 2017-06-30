Karabükspor, Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Kardemir Karabükspor, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül'ün katıldığı imza töreninde Traore ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül, daha önce prensipte anlaştıkları Hamidou Traore ile 3 yıllık resmi sözleşme yaptıklarını söyleyerek, "Kendisi 1. Lig'de son 2 seneyi genç yaşına rağmen çok iyi geçirdi. Takımımıza çok büyük katkısı olacağı inancını taşıyoruz. Bizi yanıltmayacak ve takımımıza güç katacak. Kendi kalitesini bir kez daha kanıtlayarak daha yukarı çıkaracaktır" dedi.
Hamidou Traore ise Karabükspoor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Karabükspor'un bir aile ortamı olduğunu kaydeden Traore, "Beni çok istediklerini biliyordum. Kendime de güvenmemi sağladılar. Çok mutluyum ve tkaım için elimden gelen en iyisini yapacağım. Hedefim takıma yardımcı olup en üst başarılara ulaştırabilmek" diye konuştu.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:13
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 4
Yorum
Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
Toplam 2
Yorum
ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
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''Hasta ve emekli oyuncu alacak değiliz''
Toplam 18
Yorum
CENK GS HASTA VE YAŞLIYMIŞ "KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ. ÖYLEMİ FİKO. NİYE O ZAMAN 18 YAŞINDAKİ (35) PEPEYLE İLGİLENİYON :))))))))
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