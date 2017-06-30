 Karabük’e 2 yabancı – Fotomaç – 30 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karabük’e 2 yabancı

    Karabük’e 2 yabancı
    Teknik Direktörü Erkan Sözeri, transfer çalışmalarıyla ilgili müjde verdi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Karadeniz ekibinde Sözeri, "İyi bir kenar oyuncusu bulursak düşünebiliriz. İki yabancı oyuncuyu kadromuza katmaya çalışıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz yok. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz" dedi.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük’e 2 yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.