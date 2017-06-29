Kardemir Karabükspor'da kamp öncesi ilk antrenman
Kardemir Karabükspor, tesislerinde toplanarak yeni sezonun hazırlıklarına başlarken teknik direktör Erkan Sözeri, transfer konusunda temaslarının sürdüğünü açıkladı, "İki yabancı oyuncu alacağız" dedi.
MİLLİ OYUNCULAR KATILMADI
1 Temmuz'da ilk etap kampı için Bolu'ya hareket edecek olan Kardemir Karabükspor, teknik direktör Erkan Sözeri nezaretindeki ilk antrenmanda ısınma hareketlerinden sonra düz koşu yaptı. Antrenmana, Bolu kampına kadar izin verilen milli oyuncular katılmadı.
Antrenman sırasında açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, yeni sezonda ligi en iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirtirken şunları söyledi:
"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK TAKIM OLACAĞIZ"
"Oyuncularımızla tanıştık ve ilk toplantımızı yaptık. Sistemi oturtmak için bol zamanımız var. Kamplar bunun için çok iyi bir ilaç. Seyir sevki yüksek bir takım olacağız. Savunma anlamında iyiyiz. Ancak geçen sene ofansif anlamında üretkenlik ve pas trafiğinde biraz sıkıntılar olduğunu gözlemledim. Transfer konusunda temaslarımız sürüyor. İyi bir kenar oyuncusu bulursak düşünebiliriz. İki yabancı oyuncuyu kadromuza katmaya çalışıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz yok. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz."
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Onazi 6 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Hasan AYAZ Kılıflar hazır, kimseyi alamıyoruz diyemiyorsunuz bunu o paraya satarız diyin .Araştırdıkınız bir onazi bir castillo yapmaz sayın usta
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N’aptın sen Jose!
Toplam 11
Yorum
Tatli Hayat Fenerbahceyi eglence, dinlenme ve tatil kulübü olarak algiliyanlarin ve onlara göz yumanlarin bir an evvel gönderilmelerine ihtiyac var...
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Kucka müjdesi
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Muharrem usta ver şu 5 milyonuda al artık adamı. 300 milyon borç yaptın 1 milyonun lafını yapıyorsun. Sat ta Trabzonsporlular sevinsin. İl
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