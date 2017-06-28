 Karabükspor, Ferhat Görgülü ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Karabükspor, ile sözleşme imzaladı

    Karabükspor, Ferhat Görgülü ile sözleşme imzaladı

    , 'nden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Çamlık Tesisleri'ndeki kulüp binasına gelerek sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

    Elinden geleni yapacağını belirten Ferhat, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

    Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül de yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek kamp programı hakkında bilgi verdi.

    Hedeflerinin geçen sezondan daha iyi bir noktada bulunmak olduğunu aktaran Gül, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

    Takımda 10 numara mevkisinde oynayan bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını anlatan Gül, "Öncelik olarak bu mevkide bir oyuncu düşünüyoruz. Belki bir kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Transferi bir iki oyuncu ile tamamlamayı hedefliyoruz. Hazır bir takımız ve geçen seneden omurgası oluşmuş bir ekibiz. Yeni hocamız ve takımımıza yeni katılan oyuncularla güç kazanacağız." dedi.

    Yevgen Seleznov ve Iasmin Latovlevici gibi oyunculara transfer konusunda teklif gelip gelmediği sorulan Gül, hiç bir kulübün oyuncularına resmi olarak teklifte bulunmadığını sözlerine ekledi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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