Kardemir Karabükspor topbaşı yapacak
Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.
Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolcular yarın Karabük'te toplanarak sağlık kontrolünden geçecek.
Kırmızı-mavili ekip takım, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Bolu'ya geçerek burada yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, Bolu'da 14 günlük kamp yaptıktan sonra futbolculara 4 günlük izin verilecek.
Yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da gidecek kafile, burada da 12 günlük bir kamp yapacak. Daha sonra çalışmalar, sezonun ilk maçına kadar Karabük'teki tesislerde devam edecek.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 19:37
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6'ya iş tamam
Toplam 13
Yorum
koyulacivert Esas fedakarlığı klüp yapmış..2002 DEN BERİ klüpte en son kupa maçındaki penaltıları unuttular. gelmiş kaç yaşına çevik değil kilolu.
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Trabzonspor iki futbolcuyla anlaştı
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hüseyin 33 inşallah
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Visca’da geri sayım
Toplam 7
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ERAY TS Bence Yusuf yedek olarak kalsın daha iyi.
Kardemir Karabükspor topbaşı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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