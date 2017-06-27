Karabük’te gündem Tarık

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Tarık Çamdal için Kardemir Karabük devreye girdi. Geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan 26 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı hedefleyen Karabükspor, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması beklenirken, kırmızı-mavililer, bonservisini alamaması halinde bu oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek.