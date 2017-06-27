 Karabük’te gündem Tarık – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Karabük’te gündem Tarık

    Karabük’te gündem Tarık
    Galatasaray'ın gözden çıkardığı Tarık Çamdal için Kardemir Karabük devreye girdi. Geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan 26 yaşındaki sol beki kadrosuna katmayı hedefleyen Karabükspor, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması beklenirken, kırmızı-mavililer, bonservisini alamaması halinde bu oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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