Karabükspor yeni sezon için umutlu

Tankut, yaptığı açıklamada, bir Anadolu ekibi olduklarını ve buna göre hedefler koyduklarını, her zaman ilk hedeflerinin Süper Lig'de mücadele edebilmek olduğunu kaydetti.

Yeni sezon çalışmalarından bahseden Tankut, "Geçen sezon başında birçok transfer yapmıştık. Bunların büyük bir bölümüyle yapılan sözleşmeler devam ediyor. İki oyuncumuzla yeniledik iki yeni oyuncuyu da kadromuza kattık. Çok transfer yapmayı planlamıyoruz. Bir yada iki takviyeyle sezona hazır hale geleceğiz. Bu sezon takım olarak seyir zevki yüksek maçlar oynamak istiyoruz. Taraftarımızı statlara çekmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.



BAYRAM MESAJI

Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini ifade eden Tankut, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize, İslam alemine, Kardemir Karabükspor camiasına birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." sözlerine yer verdi.