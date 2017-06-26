 Karabükspor yeni sezon için umutlu – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Karabükspor yeni sezon için umutlu

    Karabükspor yeni sezon için umutlu

    Kulübü Başkanı Hikmet , 2017-2018 sezonunda taraftarlara seyir zevki yüksek maçlar izletmek istediklerini söyledi.

    Tankut, yaptığı açıklamada, bir Anadolu ekibi olduklarını ve buna göre hedefler koyduklarını, her zaman ilk hedeflerinin Süper Lig'de mücadele edebilmek olduğunu kaydetti.

    Yeni sezon çalışmalarından bahseden Tankut, "Geçen sezon başında birçok transfer yapmıştık. Bunların büyük bir bölümüyle yapılan sözleşmeler devam ediyor. İki oyuncumuzla yeniledik iki yeni oyuncuyu da kadromuza kattık. Çok transfer yapmayı planlamıyoruz. Bir yada iki takviyeyle sezona hazır hale geleceğiz. Bu sezon takım olarak seyir zevki yüksek maçlar oynamak istiyoruz. Taraftarımızı statlara çekmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

    BAYRAM MESAJI
    Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini ifade eden Tankut, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize, İslam alemine, camiasına birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." sözlerine yer verdi.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:31
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