Karabükspor yeni sezon için umutlu
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 2017-2018 sezonunda taraftarlara seyir zevki yüksek maçlar izletmek istediklerini söyledi.
Tankut, yaptığı açıklamada, bir Anadolu ekibi olduklarını ve buna göre hedefler koyduklarını, her zaman ilk hedeflerinin Süper Lig'de mücadele edebilmek olduğunu kaydetti.
Yeni sezon çalışmalarından bahseden Tankut, "Geçen sezon başında birçok transfer yapmıştık. Bunların büyük bir bölümüyle yapılan sözleşmeler devam ediyor. İki oyuncumuzla yeniledik iki yeni oyuncuyu da kadromuza kattık. Çok transfer yapmayı planlamıyoruz. Bir yada iki takviyeyle sezona hazır hale geleceğiz. Bu sezon takım olarak seyir zevki yüksek maçlar oynamak istiyoruz. Taraftarımızı statlara çekmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.
BAYRAM MESAJI
Ramazan Bayramı'nı idrak ettiklerini ifade eden Tankut, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize, İslam alemine, Kardemir Karabükspor camiasına birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." sözlerine yer verdi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:31
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Franco geri döndü
Toplam 8
Yorum
Leo Smali ben mitroviç in aslında sağlam bi defans olucagına inanıyorum lakin gecen sezon her maç bizim için çok önemli olduğu için riske edilmedi
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Takım yaşlandı!
Toplam 10
Yorum
black-KARTAL Genc isimler yolda hocam meraklanma 32 yasinda burak yilmaz Ve 34 Yasindaki Pepe
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'Kocaman Veda Töreni'
Toplam 5
Yorum
necati iyikan Türkiye'mizde nezaket kuralına uyulmadığı malumdur.. Kişiliğiyle futbol tarihine geçmiş Sayın Kocaman'a hak ettiği veda nezaketi hoş olmuş.
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